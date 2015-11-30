Україна запропонувала Туреччині своє продовольство замість російського

Про це повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко.

«Наші пропозиції є. Ми запросили представників бізнесу та посольство провести, якщо є така необхідність, переговори. Дамо всі можливості, щоб наші компанії постачали продукцію на турецький ринок. Я тільки вчора написав лист», - сказав він.

Раніше експерти відзначали, що загострення відносин між Росією і Туреччиною через збитий турецькими ВВС російський військовий літак може призвести до односторонніх заборон поставок продовольства між країнами. Міністр запевнив, що Україна має всі можливості компенсувати втрату Туреччиною будь-якого постачальника сільськогосподарської продукції.

«Якщо у Туреччини виникне проблема з поставками зерна, наприклад, ячменю або кукурудзи, або інших продуктів харчування: яйця, молоко, курятина – ми з радістю готові компенсувати будь-яких зовнішніх постачальників, які припинять постачання тієї чи іншої продукції», - сказав Павленко.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада російський військовий літак Су-24, що прямував до Сирії, порушив повітряний простір Туреччини і був збитий турецькими військово-повітряними силами. Президент Туреччини Реджеп Ердоган підкреслив, що ВПС Туреччини діяли відповідно до приписів. Крім того, солідарність з діями турецьких військових висловив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

30 листопада президент Росії Володимир Путін ввів санкції проти Туреччини «з метою захисту національної безпеки та національних інтересів РФ».

Зокрема, вводиться заборона або обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію Російської Федерації окремих видів товарів з Туреччини. Перелік таких товарів визначить уряд РФ.