Єгипет хоче замінити турецькі товари на ринку Росії

Каїр попросив у Москви список товарів, що потрапили під антитурецькі санкції, для того, аби запропонувати Росії експортувати їх аналоги з Єгипту, йдеться в повідомленні міністерства торгівлі і промисловості арабської республіки, яке наводить агентство Sputnik, передають «Ведомости».

Повідомляється, що це питання піднімалося на зустрічі єгипетського міністра Тарека Кабіла з його російським колегою Денисом Мантуровим.

«Єгипет зацікавлений в тому, щоб заповнити потреби російського ринку у товарах, особливо тих, що поставлялися з Туреччини, в світлі рішення Росії про обмеження турецького імпорту овочів та фруктів до 66%, а також одягу і шкіри», – наводяться в заяві слова єгипетського міністра.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

28 листопада президент Росії Володимир Путін ввів санкції проти Туреччини, зокрема, про заборону ввезення окремих видів товарів, виконання послуг, а також призупинив дію безвізового режиму.