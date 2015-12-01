Податкова реформа: аграріям хочуть скасувати пільги

Про це йдеться в презентації проекту Податкового кодексу, опублікованій на сайті міністерства.

Згідно з презентацією, нова модель ПДВ передбачає обов'язкову реєстрацію платників ПДВ в разі перевищення річного обороту в 2 млн грн.

Крім того, міністерство пропонує скоротити кількість груп платників податку на прибуток за спрощеною системою до трьох (А, В, С) з чотирьох (I-III, IV). Сільгоспвиробники з IV групи перейдуть до групи С. До неї входитимуть агропідприємства, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75% і обсяг доходу не перевищує 2 млн грн. Мінфін пропонує залишити ставку єдиного податку для сільгоспвиробників без змін - від 0,09% до 1,35% нормативно-грошової оцінки 1 га землі залежно від виду земель.

Як повідомляв УНІАН, аграрії та Мінагропрод не раз заявляли про те, що не підтримують ініціативу скасування спецрежиму ПДВ раніше 2018 року, підкреслюючи, що податкові зміни будуть надто різкими і призведуть до занепаду тваринництва.

Альтернативний урядовому проект податкової реформи, який був розроблений профільним комітетом парламенту, передбачає скасування ПДВ-пільг для всіх аграрних підприємств, крім тваринницьких, і запоовадження прямих дотацій для сільгоспвиробників, які постраждають від скасування спецрежиму. В цілому парламентський проект передбачає різке зниження податкових ставок і скасування деяких податків. Такі зміни, на думку фахівців, сформують дефіцит бюджету в розмірі не менш як 200 млрд грн.

У свою чергу, Мінфін пропонує встановити єдину ставку на ключові податки – податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, єдиний соціальний внесок – на рівні 20%, а потім встановити мораторій на внесення змін до Податкового кодексу. Мінфін не уточнює, на який період може бути запроваджено такий мораторій. Дефіцит бюджету передбачається в розмірі не більш як 60 млрд грн.