У ДПЗКУ розповіли про боротьбу з корупцією та фінансове оздоровлення

Про це пише Gazeta.ua з посиланням на голову правління корпорації Бориса Приходька.

Він нагадав, що ДПЗКУ істотно посилила умови для торгових партнерів як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Заборонена торгівля з офшорами, корпорація працює з авторитетними на ринку компаніями і постачає переважно за FOB «Чорне море» через власні елеватори в Одесі та Миколаєві.

«З початку календарного року на експорт відвантажено більше 2,2 млн тонн зернових на суму 430 млн доларів. Гроші в повному обсязі надійшли на рахунки. Торгувати з офшорами, які раніше «з'їдали» мільйони, суворо заборонено», — повідомив Приходько.

На внутрішньому ринку корпорація скасувала передоплату, агентські схеми, закуповує зерно через власну мережу торговельних представників і оплачує його лише після переоформлення на своїх елеваторах. В результаті з 70 постачальників 27 не пройшли відбір. У цілому в рамках форварда поставлено більше 65 тис. тонн зернових, аграрії профінансовані на 110 млн грн.

«Ми прийняли непросте рішення посилити відбір і отримали результат — постачальники виконали зобов'язання на 100% і жодної гривні дебіторської заборгованості», — повідомив голова правління.

Для оптимізації витрат і скорочення фінансових втрат ДПЗКУ запустила пілотний проект власної служби логістики. На елеваторах готуються впровадити автоматизовану систему обліку зерна. Крім того, стартував пілотний проект за системою постачання товарно-матеріальних ресурсів. Працює ціновий комітет, для хеджування цінових ризиків відкривається брокерський рахунок.

За рік корпорація повернула 47 млн грн дебіторської заборгованості минулих періодів. До кінця року планується закрити ще 30 млн грн.

«Цей рік можна назвати одним з найбільш результативних у плані боротьби з корупцією. І хоча деякі минулі схеми, ще існують, більше ніхто не зможе віддати офшорам кораблі з зерном вартістю 132 млн доларів. Ми працюємо з правоохоронцями над поверненням цих грошей і продовжуємо внутрішні реформи», — сказав Приходько, додавши, що в планах конкурсний відбір директорів елеваторів і департаментів корпорації.