Росія визначила перелік заборонених до ввезення турецьких продуктів

Про це йдеться у постанові російського уряду, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Затвердити перелік сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є Турецька Республіка і які заборонені з 1 січня 2016 р. до ввезення в Російську Федерацію», - йдеться в документі.

Зокрема, під заборону потрапили: частини тушок і субпродукти курей та індиків домашніх, свіжі томати, цибуля ріпчаста і цибуля-шалот, капуста цвітна і броколі, огірки і корнішони, апельсини, мандарини, виноград, яблука, груші, абрикоси, персики, сливи, суниця і полуниця, сіль.

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Встановлюється, що обмеження щодо товарів, передбачених у відповідному переліку, не поширюються на товари, які ввозяться для особистого користування.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ про застосування спеціальних економічних заходів щодо Туреччини. Крім того, президент РФ підписав указ, яким припинив з 1 січня 2016 року дію угоди з Туреччиною про безвізовий режим.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара буде діяти "терпляче, без емоцій" перед тим, як прийняти рішення щодо заходів у відповідь на введені Росією санкції.

Нагадаємо, відносини між державами погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.