Конфлікт Росії і Туреччини знизить для українців ціни на овочі та фрукти - експерти

Загострення відносин між Росією і Туреччиною через збитий турецькими ВПС російський військовий літак спричинило зниження цін на українському плодоовочевому ринку, повідомила в ході прес-конференції керівник проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти" Тетяна Гетьман.

"На сьогоднішній день вже цей фактор відчувається. Якщо тиждень тому вхідна ціна на турецький мандарин в Україні була приблизно 21 гривня за кілограм, то на сьогоднішній день мережі вже розглядають пропозиції 17-18 гривень за кілограм", - сказала вона.

За словами Гетьман, попри те, що Росія ще не оприлюднила чіткий перелік санкційних турецьких продуктів, експерти вже чекають до Нового року зниження цін на турецькі тепличні огірки, томати, гранати, виноград, а також цитрусові, крім мандаринів.

"Зараз вже турецькі постачальники повертаються в бік України. Тому що Україна для Туреччини є важливим покупцем, третім після Євросоюзу та Росії", - зазначила експерт.

Вона також прогнозує зниження цін на цибулю в січні наступного року.

Як додав присутній на заході міжнародний експерт плодоовочевого ринку Федір Рибалко, на зниження цін наступного року також вплине скасування додаткового імпортного збору, анонсоване Міністерством фінансів.

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Як повідомляв УНІАН, 30 листопада президент Росії Володимир Путін ввів санкції проти Туреччини "з метою захисту національної безпеки та національних інтересів РФ". Зокрема, вводиться заборона або обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію Російської Федерації окремих видів товарів з Туреччини. Перелік таких товарів визначить уряд РФ.

Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціювало переговори між дипломатичними представниками Туреччини та українськими сільгоспвиробниками про постачання продуктів харчування на турецький ринок.

Раніше експерти зазначали, що загострення турецько-російських відносин може призвести до однобічної заборони поставок продовольства в Туреччину з боку Росії.

Глава Мінагропроду України Олексій Павленко заявив, що Україна готова компенсувати втрату Туреччиною будь-якого постачальника сільськогосподарської продукції.