Українські аграрії намолотили 60 мільйонів тонн зерна

Про це написав міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, триває збір кукурудзи на зерно, якої намолочено 22,1 млн тонн з площі 3,9 млн га (96% від прогнозу) за врожайності 56,2 ц/га (59,0 ц/га у 2014 році).

Аграрії завершили збір сої, зібравши 3,8 млн тонн з площі 2,1 млн га за врожайності 17,7 ц/га, цукрових буряків – 10,2 млн тонн з 238 тис. га за врожайності 429 ц/га.

Найвищий рівень урожайності зернових спостерігався в Черкаській (59,8 ц/га), Полтавській (56,7 ц/га), Хмельницькій (55,2 ц/га), Сумській (54,2 ц/га), Київській (51,9 ц/га) областях.

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Як повідомляв УНІАН, українські аграрії на 27 листопада зібрали врожай на площі 14,4 млн га, або 99% від прогнозу, намолотивши 59,7 млн тонн зернових.

У 2015 році валовий збір зернових очікувався на рівні 59,5-60 млн тонн. За даними Державної служби статистики, пшениці цього року зібрано 27,3 млн тонн, ячменю - 8,6 млн тонн, ріпаку – 1,77 млн тонн, зернобобових – 527,7 тис. тонн.