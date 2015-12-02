У Росії визнали, що з заміщенням турецьких товарів будуть проблеми

Короткочасні проблеми на російському споживчому ринку через заборону на постачання в РФ ряду турецьких товарів виключати не можна, але замістити продукти, які потрапили під ембарго, вдасться у розумний період часу, вважає голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв.

Міністр зазначив, що на споживчому ринку є дві позиції, в яких "частка турецького експорту дуже велика", — це томати і цитрусові. Ці товари у значних обсягах, за його словами, можуть поставляти деякі інші країни, наприклад, країни арабського Сходу, Північної Африки або Іран. Однак потрібен час на контрактування, на забезпечення фітосанітарного контролю.

"Це потребуватиме часу, не можна виключити якихось короткочасних збоїв. Але в цілому ми вважаємо, що ситуація абсолютно керована. Протягом розумного періоду часу ми, безумовно, відновимо всі позиції на російському споживчому ринку", — заявив Улюкаєв в ефірі телеканалу "Росія 24", передають РИА Новости.

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Росія з 1 січня 2016 року забороняє ввезення з Туреччини ряду продуктів; у їх число увійшли частини тушок і субпродукти курей та індиків, свіжі і охолоджені томати, цибуля ріпчаста і цибуля-шалот, цвітна капуста та капуста броколі, огірки і корнішони, свіжі і сушені апельсини і мандарини, виноград, яблука, груші, абрикоси, персики і нектарини, сливи та терен, суниця і полуниця.

Відносини Росії і Туреччини переживають кризу після того, як 24 листопада турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24.