Російське ембарго: Яценюк просить у депутатів права на дзеркальні заходи

Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми розуміємо, що Росія вводитиме проти України торговельні обмеження. Ми до цього готові. Сьогодні залежність від російського ринку становить 12,8%. За нашими попередніми оцінками, запровадження торговельних обмежень принесе збитки українській економіці в розмірі до 600 млн дол. Наголошую, що на кожне російське рішення ми відповідатимемо «дзеркальними» заходами, - сказав Яценюк. - І сьогодні уряд вносить до парламенту законопроект про внесення змін до закону про зовнішньоекономічну діяльність з тією метою, щоб Кабмін дістав законні підстави та повноваження вводити «дзеркальні» санкції проти Російської Федерації і будь-якої іншої країни, яка є країною-агресором або не виконує свої двосторонні зобов'язання».

На думку Яценюка, це дасть змогу уряду ухвалювати дзеркальні рішення одразу ж, щойно якісь заходи буде введено проти України.

Як повідомляв УНІАН, вперше про дзеркальні заходи щодо Росії Яценюк сказав наприкінці листопада - в ході екстреного засідання уряду, зумовленого ситуацією з енергопостачанням Криму та призупиненням вантажного сполучення з півостровом. Тоді ж Яценюк звернувся до Мінекономрозвитку, Мінфіну, ДФС, МВС і Прикордонної служби з дорученням вжити необхідних заходів для імплементації рішень у сфері запровадження взаємних торговельних обмежень, якщо такі будуть прийняті.

Крім того, Яценюк наголосив, що режим вільної торгівлі з Євросоюзом буде введено в рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС і набуде чинності з 1 січня 2016 року, незалежно від претензій третіх країн, особливо Росії.