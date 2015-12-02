Ми забезпечимо продовольчу безпеку Туреччини - Яценюк

Про це повідомив в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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"Остання інформація щодо можливого введення РФ торгового ембарго на постачання до Туреччини зернових та олії також в принципі лягає в загальну політику РФ. Ми як Україна чітко заявляємо, в тому випадку, якщо Росія заборонить поставки з Росії до Туреччини зернових і масла, Україна готова простягнути руку Туреччини, і ми забезпечимо продовольчу безпеку Туреччини. І Міністерство аграрної політики вже отримало відповідні доручення і провело консультації з нашими турецькими партнерами", - заявив Яценюк.

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Постанова російського уряду про заходи щодо реалізації Указу президента РФ про введення обмежень щодо Туреччини було опубліковано на офіційному сайті вчора, 1 грудня.