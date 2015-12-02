Україна готова збільшити в 2-3 рази постачання сільгосппродукції до Туреччини

Україна готова збільшити в 2-3 рази експорт зернових і соняшникової олії до Туреччини, забезпечивши продовольчу безпеку цієї країни з огляду на загрозу введення торгових обмежень з боку Росії.

Про це журналістам повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко після засідання уряду в середу.

"Ми можемо легко збільшити в 2-3 рази наш експорт по кукурудзі, пшениці, соняшникової олії та інших товарних групах", - сказав він.

За словами міністра, сторони вже домовилися про інтенсифікацію співпраці у сфері постачання аграрної продукції.

"Була зустріч з послом Туреччини, домовилися про співпрацю і забезпечення контактів бізнесу", - наголосив Павленко.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна готова протягнути руку дружби» Туреччини і замістити російський продовольчий експорт українськими товарами, зокрема, зерновими і рослинною олією.

За інформацією Мінекономрозвитку, Туреччина є третім за обсягом експорту ринком для України, куди прямує близько 6,3% всього українського експорту.

30 листопада президент Росії Володимир Путін ввів санкції проти Туреччини "з метою захисту національної безпеки і національних інтересів РФ". Зокрема, вводиться заборона або обмеження зовнішньоекономічних операцій, які передбачають ввезення на територію Російської Федерації окремих видів товарів з Туреччини. Перелік таких товарів визначить уряд РФ.

Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціювало переговори між дипломатичними представниками Туреччини й українськими сільгоспвиробниками про постачання продуктів харчування на турецький ринок.

Раніше експерти зазначали, що загострення турецько-російських відносин може призвести до односторонньої заборони поставок продовольства до Туреччини з боку Росії.

Голова Мінагропроду України Олексій Павленко заявив, що Україна готова компенсувати втрату Туреччиною будь-якого постачальника сільськогосподарської продукції.