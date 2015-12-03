У Росії вирішили не розширювати список заборонених до ввезення товарів з Туреччини

Мінсільгосп Росії не буде розширювати список товарів, заборонених до ввезення з Туреччини, повідомляє Газета.ru.

"Мінсільгосп не планує розширювати список продовольства з Туреччини, який потрапив під ембарго", — йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Єгипет готовий замінити турецькі товари на російському ринку. Також повідомлялося, що між країнами вже ведуться консультації.

Уряд Російської Федерації затвердив перелік сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, заборонених до 1 січня 2016 року до ввезення в Росію з Туреччини.

Окрім цитрусових (апельсини, мандарини, включаючи танжерини та сатсума, клементини, вілкінги) до переліку потрапили тушки та субпродукти свійських курей і індиків, ріпчаста цибуля та цибуля-шалот, кольорова капуста, брокколі, огірки та корнішони, виноград, яблука, груші, абрикоси, персики, в тому числі нектарини, сливи та терен, суниця і полуниця. Також цим документом до ввезення в Росію заборонено сіль.

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