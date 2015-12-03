Приватизація "Укрспирту" принесе бюджету 3-5 мільярди - експерт

15:15, 03 грудня 2015
Агро
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Внаслідок неефективного державного регулювання спиртової галузі бюджет щороку втрачає 6 мільярдів гривень.

Фото УНИАН

Приватизація державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» принесе бюджету України 3-5 млрд грн, повідомив у ході круглого столу радник міністра аграрної політики і продовольства Олексій Зубрицький.

«Бюджетні надходження від приватизації компанії оцінюються в 3-5 млрд грн», - сказав він.

За словами Зубрицького, внаслідок неефективного державного регулювання спиртової галузі бюджет країни щороку втрачає близько 6 млрд грн у вигляді несплаченого акцизу. 

Також радник глави Мінагропроду повідомив, що приватизовані підприємства «Укрспирту» будуть в обов'язковому порядку вести електронний облік продукції, що допоможе ліквідувати тіньовий ринок алкоголю.

Зазначимо, що приватизація «Укрспирту» можлива лише після того, як Верховна Рада зніме з компанії статус стратегічного підприємства. 

За словами присутнього на круглому столі народного депутата, члена фракції «Блок Петра Порошенко» Леоніда Козаченка, парламентарії підтримають цю ініціативу. «Я думаю, що більшістю в парламенті, безумовно, буде підтримано такий законопроект», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з Фондом державного майна розробило законопроект для врегулювання приватизації державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Документ передбачає виключення 20 заводів «Укрспирту» з переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації, а також заборону на приватизацію держпідприємства громадянами Росії.

У 2014 році, за даними Мінагропроду, «Укрспирт» отримав 532 млн чистого збитку. У поточному році керівництво компанії розраховує на 300 млн грн чистого прибутку.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте поки що на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію «Укрспирту».

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