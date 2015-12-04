У Росії передумали знищувати продукти з Туреччини

Россільгоспнагляд не буде знищувати турецькі продукти, ввезення яких заборонено з 1 січня 2016 року, повідомляє газета "Известия" з посиланням на прес-службу відомства.

Вантажі, які намагатимуться провезти з Туреччини до Росії, будуть розвертати на кордоні.

Як пояснили у відомстві, Туреччина не входить до переліку тих країн, продукція яких має бути спалена або здавлена під пресом, — це імпорт з ЄС, Норвегії, Канади, Австралії, США, Ліхтенштейну, Новій Зеландії, Ісландії, Чорногорії, Албанії та «на особливих умовах» України.

Затримувати продукти на території РФ також не планується.

"Це вже проблеми іншого боку — чи будуть продукти перепродані, залишені або відвезені назад. Співробітники прикордонної служби, Федеральної митної служби та Россільгоспнагляду перевіряють документи і, якщо продукція нелегальна, повертають її", — розповіли в Россільгоспнагляді.

При цьому раніше прес-секретар відомства Юлія Мелано заявляла, що у Россільгоспнагляду є всі повноваження знищувати нелегально ввезену на територію Росії сільгосппродукцію з Туреччини.

Читайте такожТуреччина вживатиме відповідних заходів, якщо Росія не змінить свою поведінку - Ердоган

Нагадаємо, 28 листопада президент Росії Володимир Путін підписав указ про обмежувальні заходи щодо Туреччини.

1 грудня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв затвердив список заборонених до ввезення з Туреччини продуктів з 1 січня 2016 року. Під санкції з овочів потрапили помідори, огірки, цибуля-шалот і ріпчаста цибуля, цвітна капуста і брокколі.

Забороненими фруктами стали сушені і свіжі цитрусові (мандарини, апельсини та їх гібриди), терен, свіжі яблука і груші, абрикоси, нектарини і персики, сливи, а також суниця, полуниця і виноград.