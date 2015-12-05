"Альтернатива турецьким продуктам": Сирія відправить Росії першу велику партію фруктів

З Сирії до Росії сьогодні повинні відправити першу після введення санкцій проти Туреччини велику партію фруктів. Ці поставки називають альтернативою турецьким продуктам. У Новоросійськ з Латакії виходить судно з апельсинами та лимонами. 800 тонн фруктів повинні доставити в Москву 15 грудня.

Такі подробиці в інтерв'ю радіостанції «Русская служба новостей» повідомив сирійський підприємець Амджад Дуба, передає Эхо Москвы.

За його словами, мова йде про захід, організований бізнесменами обох країн, причому пов'язують його з напруженими відносинами між Москвою та Анкарою.

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Дуба підкреслював, що підприємці розраховують на відкриття регулярного каналу поставок, в іншому випадку "жодної заміни турецьких продуктів не буде. Це буде марна пропаганда".

Зараз, за словами бізнесмена, з порту Тартус в Новоросійськ транспортні судна ходять кожні 20 днів. Це дозволяє доставляти фруктові соки в банках і деякі фрукти, але ось вже помідори, наприклад, за цей час псуються. В якості аргументу на підтримку поставок овочів і фруктів з Сирії бізнесмен приводить їх вартість на місцевих ринках, яка в рази нижче, ніж у Москві.

Нагадаємо, раніше Москва ввела санкції проти Туреччини, в рамках яких було обмежено ввезення турецької сільськогосподарської продукції.