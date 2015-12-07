Росія вводить заборону на постачання рибної продукції з Литви

Россільгоспнагляд з 7 грудня забороняє постачання рибної продукції з чотирьох підприємств Литви, повідомляється на сайті відомства.

Читайте такожРосія вирішила ввести з 1 січня продовольче ембарго відносно України Крім того, за результатами інспекції, яка була проведена у вересні 2015 року фахівцями Россільгоспнагляду спільно з представниками Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Республіки Білорусь, було прийнято рішення про припинення з 14 грудня 2015 року ввезення в Російську Федерацію рибопродукції третіх країн, вивантаженої та яка тимчасово зберігається в Литві, за винятком продукції, яка йшла з країни-виробника без відкриття контейнера транзитом по території Литовської Республіки.

Поставки риби з Литви заборонені в рамках продовольчого ембарго, введеного Росією 7 серпня 2014 року, імпорт консервів під це обмеження не підпав.