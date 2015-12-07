РФ забороняє частину білоруського молока і вводить спецрежим для фруктів

Читайте такожРосії вже не подобається молоко з БілорусіЗокрема, РФ забороняє ввезення молока виробництва п'яти білоруських підприємств, а для овочів та фруктів, що ввозяться з республіки, починає діяти спеціальний фітосанітарний режим.

Як повідомляв ТАСС, права на постачання молочної продукції в РФ позбавлені білоруські підприємства ВАТ "Мілкавіта", "Рогачевський молочноконсервний комбінат", ВАТ "Слуцький сироробний комбінат", "Молочна компанія Новогрудські дари" і "Сморгонські молочні продукти" (філіал ВАТ "Лідський молочно-консервний комбінат"). Раніше Россільгоспнагляд висував до цих молочних виробників цілий перелік претензій. За даними відомства, на заводах використовувалася сировина з підприємств третіх країн, не забезпечувався належний держконтроль за продукцією, були виявлені випадки підробки ветеринарно-санітарних документів і т. д.

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Крім того, з 7 грудня Россільгоспнагляд вводить обмежувальні заходи щодо фруктів і овочів, які ввозяться через Білорусь. Як пояснювали у відомстві, спецрежим щодо рослинної продукції передбачає підтвердження автентичності фітосанітарних сертифікатів, на підставі яких видаються реекспортні сертифікати Білорусі. Причиною таких заходів стало виявлення великої кількості підроблених документів і "нелогічні логістичні шляхи" потрапляння імпортної продукції в Росію, пояснювали раніше в Россільгоспнагляді. Відомство неодноразово відзначало випадки поставок з Білорусі в РФ "нехарактерної" для цієї країни продукції - фруктів, овочів і ягід, не властивих Білорусі за сезоном або зовсім "екзотичних".

Введення спецрежиму необхідно для недопущення ввезення до РФ через Білорусь продукції невідомого походження, у тому числі товарів, на які поширюється дія продовольчого ембарго щодо країн ЄС, підкреслювали у відомстві.