Казахстан готовий прийняти турецьких інвесторів у разі виходу їх із Росії

Турецькі інвестори в разі виходу їх з російських ринків можуть бути залучені Казахстаном, заявив заступник глави правління АТ "KAZNEX INVEST" Міністерства з інвестицій та розвитку республіки Кайрат Карманов, передає ІА Новини-Казахстан.

"Звичайно, ми цим (залученням інвесторів, що йдуть з ринків інших країн) в числі іншого займаємося. І турецькому, і китайському, і європейському бізнесу ми завжди раді, якщо ці компанії інвестують в країну, створюють робочі місця", — сказав Карманов.

Читайте такожУкраїна готова збільшити в 2-3 рази постачання сільгосппродукції в Туреччину"KAZNEX" є агентством, відкритим для всіх інвесторів, і для російських, і для турецьких, тому політичні моменти нас зачіпають меншою мірою: у нас ставлення не змінилося ні до російських, ні до турецьких інвесторів – головне, щоб вони інвестували в нашу економіку", — додав він.

Представник агентства, що спеціалізується на залученні іноземних інвесторів в Казахстан, підкреслив, що діяльність турецьких інвесторів в країні можна характеризувати як позитивну. "Ми бачимо приклади їх діяльності з виробництва продукції у Казахстані з подальшим експортом її на прилеглі ринки – в Таджикистан, Киргизстан, і у цих виробництв є плани щодо освоєння нових ринків", — підсумував Карманов.

Росія з 1 січня 2016 року забороняє ввезення з Туреччини низки продуктів; у їх число увійшли частини тушок і субпродукти курей і індиків, свіжі і охолоджені томати, цибуля ріпчаста і цибуля-шалот, цвітна капуста та капуста броколі, огірки і корнішони, свіжі і сушені апельсини і мандарини, виноград, яблука, груші, абрикоси, персики і нектарини, сливи та терен, суниця і полуниця. Відносини Росії і Туреччини переживають кризу після того, як 24 листопада турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24.