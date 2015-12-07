Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель», який було прийнято 10 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, законом продовжено на один рік термін дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення, що дозволить за цей час врегулювати на законодавчому рівні процедуру обігу земель сільськогосподарського призначення та розробити необхідні нормативно-правові акти.

«З цією метою законом вносяться зміни до пунктів 14 та 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України. Прикінцевими положеннями зазначеного закону Кабінету міністрів доручається до 1 березня 2016 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення», - йдеться в документі.

«Подовження мораторію дозволить зняти соціальну напругу, яка виникла у суспільстві на фоні політичних спекуляцій з даного питання, та надасть час для розроблення чіткого правового механізму запровадження з часом прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення», - наголошується у повідомленні.

За реалізацію закону відповідають Міністерство аграрної політики, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру, додали в прес-службі.