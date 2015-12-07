У Мінагрополітики відзвітували про дерегуляцію за рік роботи

«За рік роботи ми скасували понад 20 дозвільних документів, ветеринарних свідоцтв та сертифікатів якості, запровадили ще понад 50 інших змін з дерегуляції. Зокрема, скасовано обов’язковість карантинного сертифікату, що заощадить 1-1,5 млрд грн. у рік. Загалом спрощено до 50% регулюючих процедур у галузі, що відчутно поліпшило ведення бізнесу», - про це міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, завдяки дерегуляційним ініціативам вдалося досягти рекордного експорту зернових за всі роки Незалежності – 34,8 млн тонн, а суб’єкти агроринку зекономили 5 млрд гривень і скоротили логістичний ланцюг майже на 1,5 тижні.

«В умовах оборонного бюджету та браку державної фінансової допомоги, українські аграрії прагнуть звести до мінімуму регуляційні процедури. Усвідомлюємо, що для розвитку сільського господарства та активізації підприємницької активності необхідні сприятливі умови. Відтак, одним із пріоритетних напрямів діяльності нової команди Міністерства стала дерегуляція агросектору», - написав Міністр.

Він наголосив, що надлишкові регулюючі процедури впливають на ділову активність. «Острах опинитися віч-на-віч з великою бюрократичною машиною зупинив не одну перспективну ініціативу. Надмірні ліценції, свідоцтва та дозволи забирають час і велику частку доходів учасників ринку. Тому скасування непрозорих та обтяжливих регуляцій – невід’ємний атрибут реформування АПК», - наголосив Павленко.

«Зміни відбулися також у сфері насінництва. Продукція українських підприємств зайняла свою нішу на міжнародному ринку. Зараз не потрібно чекати тижнями аби отримати необхідні дозволи і сертифікати. Владнати всі формальності можна протягом одного дня»,- зауважив Олексій Павленко.

Він наголосив, що кардинальні зміни відбулися, оскільки Україні вдалося успішно пройти аудит ЄС і підтвердити, що національна система перевірки якості продукції еквівалентна європейській. Відтепер, після скорочення надмірних дозволів для експорту насіння потрібно лише два документи – сертифікат ОЕСР та свідоцтво ІСТА.

За словами Міністра, процес дерегуляції набирає обертів. Міністерство направило на розгляд парламенту законопроект, який передбачає удосконалення системи сертифікації насіння. «Мова йде про імплементацію європейських принципів організації насіннєвого ринку в Україні. Це дозволить збільшити обсяги експорту насіння в понад 1,5 рази, залучити інвестицій на сотні мільйонів доларів», - зазначив у блозі Міністр.

«Дерегуляція і загалом реформування агросфери спрямовані на підтримку бізнесу і стимулювання конкуренції і підвищення якості продукції. Це відкриє нам нові ринкові перспективи. У 2015-му Україна вже стала незалежною від російського ринку. Для української продукції відкрито 9 нових ринків. Україна – глобальний гравець на світових ринках», - наголосив Олексій Павленко.