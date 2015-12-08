Російське зерно дешевшає через конфлікт з Туреччиною

У Росії з 24 листопада по 7 грудня 2015 р. пшениця 3-го класу подешевшала майже на 5% – з 11 850 до 11 300 руб./т (1 долар - 67 руб.). З середини жовтня ціни на зерно постійно зростали. Причин падіння декілька: по-перше, сезонне зростання пропозиції з боку аграріїв, традиційне для другої половини листопада; по-друге – зниження світових цін; по-третє – побоювання експортерів, що вивіз зерна можуть обмежити. Перш за все – в Туреччину, яка залишається найбільшим покупцем російського зерна в 2015/16 сільгоспроці (триває з липня по червень), пишуть "Ведомости".

В портах Азовського моря, орієнтованих більшою мірою на Туреччину, – ціни знизилися відчутно, говорить співрозмовник «Ведомостей». Після того, як російсько-турецькі відносини стали зіпсованими, у цих портах почалася легка паніка, розповідає він: перелякані виробники стали намагатися швидше продати залишки зерна, а трейдери, навпаки, були готові навіть призупинити продажі в Туреччину.

Читайте такожПорошенко анонсував засідання Стратегічної ради на рівні президентів України і ТуреччиниВ останні два тижні експортери закуповують у аграріїв менше товару і знижують закупівельні ціни, підтверджує співробітник компанії – експортера зерна. «Ми діємо обережно», – пояснює він.

Останні три сезони Туреччина – найбільший покупець російського зерна, нагадує гендиректор аналітичної компанії «Прозерно» Володимир Петриченко. Правда, в 2015/16 сільгоспроці Туреччина закупить менше через збільшення власного врожаю, додає він.

Росія ні в якому разі не буде обмежувати експорт зерна в Туреччину, запевнив минулого тижня заступник міністра сільського господарства Євген Громико. Заборона на вивезення зерна в Туреччину навіть не обговорюється, підтвердив у понеділок віце-прем'єр Аркадій Дворкович.

На Росію припадає близько 70% всього турецького імпорту зернових, оцінював раніше аналітик «Уралсиба» Денис Ворчік. Правда, у Туреччині є подушка безпеки – у держфонді Turkish Grain Board зберігається 2,6 млн т зерна, які можуть бути продані на внутрішньому ринку.