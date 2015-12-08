Депутати вирішили спростити створення фермерського господарства в Україні

Законопроект №2028а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання окремих питань правового статусу земель фермерського господарства» у першому читанні підтримали 280 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

Норми документа передбачають також можливість переоформляти право оренди земельних ділянок на фермерське господарство, тоді як зараз орендарем такої землі може бути тільки фізична особа.

Представляючи законопроект, голова парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Тарас Кутовий зазначив, що даний законопроект закріплює статус земель фермерських господарств як земель товарного виробництва, що виключить можливість виведення таких ділянок із заборони на купівлю та продаж.

«Питання, яке прозвучало від авторського колективу, це те, що стосується призначення цієї землі і фактично зняття мораторію на цю землю за рахунок того, що вона не розглядається як земля сільськогосподарська товарна. Це викликає часто зловживання, часто ця земля перепродається через судові рішення ... Щоб зняти ці маніпуляції і дуже часто корупційні речі, законопроект пропонує чітко це врегулювати», - зазначив він.

Заступник голови зазначеного комітету Олександр Бакуменко відзначив, що даний законопроект дозволить вирішити проблему безробіття на селі.

«Ми пропонуємо спростити процедуру створення фермерських господарств, що, у свою чергу, збільшить кількість нових фермерських господарств і вирішить гостре питання зайнятості сільського населення», - сказав він.

Читайте такожРада хоче змінити правила оренди земельної ділянки

Як повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради відправили на повторне друге читання проект закону, що передбачає можливість реєстрації особистих господарств селян, які бажають продавати свою продукцію, як сімейних фермерських господарств з набуттям статусу юридичної особи або фізичної особи-підприємця. За відправлення на повторне друге читання законопроекту №1599 «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» проголосували 239 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.