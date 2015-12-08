В Україні запровадили добровільну сертифікацію продуктів харчування

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроект, що передбачає упровадження добровільної сертифікації харчових продуктів на території України для експортних операцій, обов'язкова сертифікація яких була скасована раніше.

За ухвалення законопроекту №3168 «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"» за основу і в цілому проголосували 238 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Народний депутат Владислав Голуб, доповідаючи законопроект, заявив, що депутати попереднього скликання скасували обов'язкову сертифікацію продуктів харчування. Однак таке рішення не полегшило, а ускладнило процес експорту продовольства до країн СНД. Оскільки Україна уклала з країнами СНД угоду про взаємне визнання державних сертифікатів у сфері продовольства, українським компаніям доводиться платити за сертифікацію своїх продовольчих товарів органам сертифікації в інших країнах СНД. На думку депутата Голуба, добровільна сертифікація харчових продуктів усередині країни полегшить умови ведення бізнесу і принесе гроші в бюджет країни.

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Голова Комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк заявив, що законопроект спрямований на зняття технічних бар'єрів для українських виробників-експортерів. Галасюк пояснив, що ухвалити даний законопроект потрібно для того, щоб ті кошти, які українські експортери витрачають на добровільну сертифікацію в інших країнах, вони могли витратити в Україні. До того ж, за словами депутата, пройти сертифікацію в Україні експортери можуть істотно дешевше.

Як наголошується у пояснювальній записці, з метою зняття технічних бар'єрів в торгівлі з країнами СНД пропонується передбачити проведення добровільної сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини органами з сертифікації у державній системі сертифікації. Це положення не суперечить європейській практиці, оскільки в країнах ЄС існують органи з добровільної сертифікації харчових продуктів, які не відносяться до ветеринарної або санітарної служби.

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Довідка УНІАН. Закон України №1602-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» був ухвалений у липні 2014 року. З набуттям чинності цього закону підприємства втратили можливість проведення добровільної оцінки відповідності харчових продуктів у державній системі сертифікації.