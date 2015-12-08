Дерегуляція: депутати знизили держконтроль за українськими аграріями

Верховна Рада ухвалила закон, яким скасовується обов'язкове отримання ветеринарних свідоцтв під час переміщення кормів за межі області, району і країни, а також обов'язкова реєстрація найпоширеніших добрив під час імпорту.

За ухвалення законопроекту №2558а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі» проголосували 237 депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

Голова Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Тарас Кутовий зазначив, що пропонується скасувати 22 із 110 дозвільних процедур в агросекторі, які застаріли або дублюються. «Це не є огульним скасуванням усіх дозволів...», - сказав депутат.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, іноземні покупці українських кормів і кормової сировини рослинного походження не вимагають міжнародний ветеринарний сертифікат, а також аналогічні документи є зайвими під час транспортування товару за межі області або району. Отримання таких сертифікатів пропонується зробити добровільним.

Читайте такожВ Україні запровадили добровільну сертифікацію продуктів харчування

У документі наголошується, що скасування реєстрації найпоширеніших видів добрив дозволить істотно спростити імпорт такої продукції в Україну, що залучить нових постачальників і позитивно вплине на ціну на внутрішньому ринку.

У законі також передбачено скасування карантинного дозволу на імпорт або транзит аграрної продукції, ліцензії на застосування засобів захисту рослин, державної атестації самців-плідників (бугаїв, жеребців, кнурів, баранів, козлів), атестації розплідників і працівників розплідників, сертифікації племінних ресурсів.

У рибному господарстві скасовується необхідність погоджувати видачу дозволів на вилов риби в Азово-Чорноморському басейні з Росією, як це раніше було передбачено українським законодавством. Також скасовується обов'язкова реєстрація зовнішньоекономічних контрактів, присвоєння номерів виробникам консервів і пресервів, видача витягу з реєстру гідротехнічних споруд, свідоцтво стабільності і надводного борта судна. Ліцензію на промисловий вилов риби пропонується зробити обов'язковою тільки для діяльності за межами української юрисдикції.

Крім того, передбачається об'єднання експлуатаційного дозволу на виробництво дитячого харчування із загальним експлуатаційним дозволом на виробництво продуктів харчування, а також внесення дерегуляційних змін до низки інших контрольних процедур.

Читайте такожДепутати вирішили спростити створення фермерського господарства в Україні

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України скасував використання обов'язкового ветеринарного сертифіката при перевезенні агропродукції, зокрема зерна. За словами міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка, економічним ефектом від скасування цього документа є економія двох днів на логістиці, або близько 1 млрд грн у грошовому вимірі.

Раніше Мінагропрод скасував карантинні сертифікати.