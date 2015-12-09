Черговий скандал в Митному союзі: Росія і Білорусь не зійшлися в тютюнових акцизах

Білорусь домагається для своїх виробників дворазового зниження тютюнових акцизів у порівнянні зі ставками в інших країнах Митного союзу, Росія не йде назустріч республіці, так як недорога білоруська продукція нібито вже становить більшу частину російського нелегального ринку, пише "Комерсант".

Згідно з розпорядженням Євразійської міжурядової ради, погодити проект документа сторони повинні були до 1 грудня цього року. За словами джерел "Ъ", проект документа може бути розглянутий радою Євразійської економічної комісії (ЄЕК) 18 грудня і винесений на міжурядову раду 21-23 грудня. У прес-службі ЄЕК кажуть, що 18 грудня, швидше за все, ради ЄЕК не буде. "За попередньою інформацією, питання буде розглянуто на засіданні ради ЄЕК в січні. Але порядок поки не сформовано, дата не призначена",— відзначають в ЄЕК.

Читайте такожРФ забороняє частину білоруського молока і вводить спецрежим для фруктівУ Білорусі сьогодні одні з найдешевших сигарет серед країн-учасниць МС. "Якщо в Білорусі пачка сигарет коштує в середньому 35 руб., у Вірменії — 41 руб., а в Киргизії — 30 руб., то в Росії середня ціна — 68 руб. за пачку" (1 дол. - 68 руб.), - наводить приклад директор з корпоративних відносин "БАТ Росія" Олександр Лютий. Саме розрив у цінах провокує нелегальний перетік тютюнової продукції з сусідніх країн, пояснює він.

У МОЗ вважають, що "кращим сценарієм є підвищення ставок у країнах-членах ЄАЕС до середнього рівня Євросоюзу". Прес-служба Мінфіну не відповіла на запит.