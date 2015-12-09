"РФ давно є непередбачуваним партнером": Абромавичус заявив про готовність до реакції на "недружні прийоми"

Якщо Росія введе заборону на ввезенняаграрної продукції з України, збитки для нашої країни складуть від $421 млн до $600 млн.

Про це в інтерв'ю виданню "Новое время" заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус.

"Частина нашого аграрного експорту на даний момент в Росію в загальному обсязі - 2%. Збиток від $421 млн до $600 млн. Але це не прямий збиток. Це недоотриманий прибуток", - підкреслює міністр.

Абромавичус також каже, що Росія вже багато років є непередбачуваним партнером.

Читайте такожЯценюк обіцяє дзеркальні заходи у відповідь на російське ембарго

"Не тільки для нас, а й для інших сусідів: Туреччини, Литви, Естонії, Латвії, Молдови, Грузії, Польщі. Тому ми рухаємося вперед, але очікуємо найжорсткіших заходів з їх боку", - заявляє він.

За словами Абромавичуса, в Кабінеті міністрів прийняли рішення, що у разі застосування з боку Росії ось таких "недружніх прийомів", вони вже без погодження з парламентом візьмуть дзеркальні санкції.

Повний текст інтерв'ю міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса читайте в друкованому номері журналу "Новое время" завтра, 10 грудня.