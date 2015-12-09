"Шансів домовитися майже ніяких": Медведєв готує ембарго для України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у інтерв'ю федеральним каналам.

«Шансів, що ми домовимося, на мій погляд, майже жодних, але ми наполегливо, аж до самого кінця грудня будемо намагатися домовитися, щоб пройти цей шлях до кінця і щоб продемонструвати, що, якщо ми про щось домовляємося, ми все робимо», - сказав Медведєв.

«Якщо цього не буде, ми введемо новий торговельний режим із Україною і ми введемо спеціальні санкції щодо українських продовольчих товарів, як це, власне, ми й обіцяли зробити у відповідь на їх санкції. Ми цього не зробили, знову ж таки, для того, щоб допомогти їм впоратися з економічними проблемами, щоб не посилювати проблеми України. Але ми змушені будемо на це піти, якщо вони не домовляться з нами по зоні вільної торгівлі», - наголосив Медведєв.

При цьому, «вони мають розуміти, що 1 січня закінчиться період, який ми спеціально виділили для доналаштування наших економік», - сказав прем'єр РФ.

За його словами, спеціально велися переговори Україна - ЄС - Росія. «Що зроблено? Нічого. Абсолютно нічого. Впродовж цього року нам розповідали, що треба зустрітися, поговорити, поєднати позиції, поговорити про формулювання. Конкретними питаннями не займалися», - сказав Медведєв.

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Довідка УНІАН. Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати введення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни в текст Угоди про асоціацію.

Водночас РФ заявляє про необхідність відстрочити набуття чинності угодою про зону вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.

1 грудня Росія, зокрема, висунула умови про відстрочення на 10 років запровадження фітосанітарних і технічних стандартів ЄС.

У свою чергу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна відкидає цю пропозицію РФ і виконає всі свої зобов'язання в рамках раніше прийнятих рішень про Зону вільної торгівлі з Євросоюзом.

Очікується, що чергові тристоронні консультації України, Єврокомісії та РФ про застосування поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ між Україною і Євросоюзом на рівні міністрів можуть відбутися до кінця цього року.