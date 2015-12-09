Мінагрополітики відзвітувало про роздержавлення ДП через розпаювання (відео)

Приватизація державних підприємств АПК – інструмент для активізації національної економіки, заощадження державних витрат та відновлення соціальної справедливості щодо їх колективів.

Про це заявив Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Ярослав Краснопольський.

За його словами, у жодній розвинутій країні світу не існує такої кількості державних підприємств, мета яких – комерційна діяльність.

"Бізнес-діяльність – не є завданням органів державного управління. Відтак, і Мінагрополітики не має лишатися квазі-агрохолдингом, яким воно було усі попередні роки. Ревізія, проведена відомством, засвідчила тотальну корупцію та безгосподарність в управлінні переважною більшістю підприємств, підконтрольних Міністерству. Лише кілька десятків із більш, ніж 400 підприємств, засвідчили торік формальний прибуток. Усі інші – камінь на шиї держави", - наголосив Ярослав Краснопольський.

За його словами у Міністерстві взято курс на максимальну приватизацію підвідомчих ДП.

"Ми розпочали роздержавлення галузі та наведення кадрового порядку у державних підприємствах. Вже цього року готові передати до ФДМ понад 400 підприємств на роздержавлення. Сьогодні 70% підприємств по всіх галузях, які передаються на приватизацію ФДМ, належать до Мінагрополітики", - зауважив Краснопольський.

Читайте такожДержпідприємства треба не перепідпорядкувати, а приватизувати - Олексій Павленко

На його думку, у випадку з державними підприємствами, справа іде про колосальні збитки та розкрадання мільярдів гривень, які не попадають ані до бюджету, ані трудовим колективам.

"Ми бачимо єдиний вихід – усі непрацюючі підприємства ліквідувати, інші – приватизувати. Можемо говорити лише про кілька компаній, що мають стратегічне значення для держави, де необхідно забезпечити дієву модель корпоративного управління із збереженням державної форми власності", - зауважив Ярослав Краснопольський.

Також Ярослав Краснопольський наголосив на важливому соціальному чиннику від приватизації ДП.

"Роздержавлення багатьох аграрних підприємств буде відбуватися на принципах розпаювання. Таким чином більше 100 тисяч представників трудових колективів отримають земельні паї, яких вони були позбавлені багато років. Усі ці роки працівники аграрних ДП чекали, доки держава відносить соціальну справедливість щодо них. І ми, нарешті, маємо це зробити. Дати людям надію та можливість самим забезпечити власний добробут", - зауважив Ярослав Краснопольський.