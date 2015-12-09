Україна з початку року експортувала агропродукції майже на $12 мільярдів

Обсяг експорту аграрної продукції, виробленої в Україні, протягом 10 місяців поточного року склав 11,8 мільярда доларів, а за підсумками 11 місяців – близько 13 мільярдів доларів, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко в ході звіту про діяльність уряду.

Він також повідомив, що Україна експортує свою продукцію до 190 країн, а загальний показник експорту є рекордним зпротягом всіх років незалежності України і становить 37% загального експорту країни.

"Цього року протягом 11 місяців загальний наш експорт становив 13 мільярдів доларів США, що означає, що ми забезпечили фінансову безпеку країни", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015-2016 МГ, за оцінками Мінагропроду, експортує понад 36 мільйонів тонн зернових. Валовий збір зернових очікується на рівні 60 мільйонів тонн.

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19 листопада Мінагропрод підписав меморандум з зернотрейдерами щодо максимальних обсягів експорту та запланованих поквартальних поставок на зовнішні ринки для забезпечення продовольчої безпеки в країні.