Керівник "Укрспирту" хоче піти з посади з 16 грудня

Виконуючий обов'язки директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" Роман Іванюк має намір піти з посади з 16 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

"Він написав 2 грудня заяву. Тобто 16 грудня він має бути вільним", - сказали в прес-службі.

У компанії зазначили, що глава Міністерства аграрної політики і продовольства Олексій Павленко поки не підписав заяву Іванюка. Міністерство також не повідомила про те, хто змінить Іванюка на посаді в. о. директора "Укрспирту" на період проведення конкурсного відбору на посаду керівника підприємства.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді Мінагропрод оголосив повторний, третій за цей рік, конкурс на посаду глави "Укрспирту" намір визначити переможця до кінця поточного року.

На даний момент "Укрспирт" працює без постійного керівника, а обов'язки директора виконує Іванюк. Конкурс на посаду керівника держкомпанії проводився в цьому році вже два рази. Результати першого конкурсу були скасовані на вимогу профспілкової організації. Вдруге номінаційний комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі не зміг вибрати нового главу "Укрспирту" у зв'язку з тим, що жоден з учасників конкурсу не відповідав заявленим критеріям відбору. Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус повідомив про це на наступний день після того, як Іванюк, який брав участь у конкурсі, відкликав свою кандидатуру у зв'язку з більш привабливими перспективами роботи в приватному секторі. На думку Абромавичуса, черговий зрив конкурсу на посаду глави "Укрспирту" пов'язаний з низьким рівнем пропонованої зарплати.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство "Укрспирт" було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію "Укрспирту".