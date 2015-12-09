Набір до рибного патруля Києва й області стартує 15 грудня

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Збір анкет триватиме 30 днів. Рибні патрульні отримають змогу працювати у рибоохоронній службі якісно іншого ґатунку, пройти сучасну професійну підготовку та отримувати гідну заробітну платню", - зазначається у ньому.

До рибного патруля запрошують як чоловіків, так і жінок, з вищою освітою, задовільним рівнем здоров’я та фізичної підготовки. Перевагу отримають проактивні кандидати, які мають бажання долучитися до реформування галузі.

"Ключова проблема рибінспекції, яку ми ліквідували, - це хабарництво та корумпованість. Тому при наборі у новий рибний патруль чекаємо патріотів з повним неприйняттям корупції та щирим бажанням відродити галузь", - заявив голова Держрибагентства Ярема Ковалів.

Для того, щоб взяти участь у конкурсі, претенденти мають заповнити онлайн-анкету, що вже доступна на сайті відомства, або власноруч заповнити паперову версію і подати її особисто до кадрової комісії, починаючи з 15 грудня. Повний пакет документів можна подати до 15 січня, інформація щодо графіка роботи комісії та інші деталі конкурсу будуть доступні на сайті Держрибагентства з 15 грудня.

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Держрибагентство підкреслює, що проводитиме конкурс максимально відкрито та прозоро і запрошує представників ЗМІ та громадських організацій бути присутніми на відборі та кадровому конкурсі. Для цього потрібно подати відповідну заявку до секретаря конкурсної комісії.

Відбір будет включати 4 етапи: психологічне тестування, перевірка фізичної підготовки, в тому числі і плавання, медичне обстеження. Також буде співбесіда з кадровою комісією у складі представників Держрибагентства, Мінагрополітики, психологів, а також незалежних HR-спеціалістів.

Проходження такого відбору для кандидатів є добровільним і передує проходженню основного конкурсу на посаду держслужбовця.

Після проходження конкурсу майбутні рибні патрульні розпочнуть навчання. Підготовчий курс включає основи іхтіології та гідрології, профільне законодавство, володіння зброєю, керування плавзасобами, дронами та іншим технічним оснащенням, а також фізичну підготовку. Після його завершенні патрульних чекають іспити.

Держрибагентство вважає створення рибного патруля і забезпечення належної системи контролю на водоймах базисом для всіх подальших змін та реформ рибної галузі.

Проект запуску служби у Києві та області є пілотним, найближчим часом агентство планує використати його досвід в масштабах всієї країни. Паралельно Держрибагентством буде здійснюватися ліквідація діючих територіальних управлінь охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.