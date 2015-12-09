Українські аграрії завершили посівну та зібрали майже рекордний врожай

Українські аграрії завершили осінню посівну, в тому числі на підконтрольній території Україні Донецької та Луганської областей на 99% і 96% відповідно, а також зібрали майже 61 мільйон тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на главу відомства Олексія Павленка.

"Незважаючи на всі складнощі, посівна завершилася успішно. Зокрема, навіть на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей вона завершена на 99% та 96% відповідно. На початок грудня 2015 року зібрали урожай зернових і зернобобових майже 61 мільйон тонн", - цитує Павленка прес-служба.

За словами міністра, такий обсяг збору зернових гарантує продовольчу безпеку України та потенціал для експорту. При цьому Мінагропрод планує наростити обсяги експорту зернових до 40-70 мільйонів тонн до 2020 року.

"До 2020 року ми плануємо збільшити цей показник до 40-70 мільйонів тонн зернових. Це стане можливим при збиранні врожаю на рівні 80-100 мільйонів тонн. Враховуючи показники цього року, такі цифри цілком реальні", - сказав Павленко.

Крім того, глава Мінагропроду зазначив, що Україна має хороші показники з постачання інших видів сільгосппродукції на зовнішні ринки, зокрема, перше місце в світі з експорту соняшникової олії, третє – кукурудзи, четверте – ячменю, шосте – пшениці, сьоме – сої, восьме – курятини.

Читайте такожУкраїна готова замінити російське зерно на ринку Туреччини

Як повідомляв УНІАН, валовий збір зернових в 2015 році прогнозувався на рівні 59,5-60 мільйонів тонн.

До 4 грудня аграрії засіяли озимими культурами 6,7 мільйона га, що становить 91% від плану. При цьому сходи були отримані на 83% засіяних площ. У хорошому і задовільному стані перебували 66% посівів, що зійшли (3,7 мільйона га), в слабкому і прорідженому – 34% (1,9 мільйона га).

Читайте такожУкраїна з початку року експортувала агропродукції майже на $12 мільярдів

Висока температура повітря та відсутність вологи в грунті в серпні-жовтні істотно сповільнили хід осінньої посівної в Україні. Внаслідок пізнього посіву в сухий грунт озимі демонструють слабкий розвиток, що загрожує втратами врожаю в разі холодної зими. Аграрії мали намір відвести під озимі культури врожаю 2016 року 7,4 мільйона га Мінагропрод повідомляв, що проблемна посівна призвела до прямих збитків аграріїв на 11 мільярдів гривень, притому що вартість усіх осінніх польових робіт оцінювалася в 80 мільярдів гривень.