Україна готує заходи у відповідь на можливе російське ембарго

13:47, 10 грудня 2015
Агро
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Також Україна буде продовжувати роботу над позовами до СОТ щодо торговельних обмежень, що вводяться Росією.

Фото УНИАН

Міністерство економічного розвитку і торгівлі почало міжвідомчу роботу з підготовки економічних заходів України у відповідь на ембарго, яке Росія може запровадити з 1 січня 2016 року.

Про це журналістам повідомила торговий представник України Наталія Микольська після засідання Ради експортерів у четвер.

“Ми будемо реагувати адекватно на економічні дії, які під політичним соусом застосовуватимуться Російською Федерацією, це я вам можу сказати. І робота міжвідомча зараз ведеться", - сказала вона.

Також Микольська зазначила, що Україна продовжуватиме роботу над позовами до Світової організації торгівлі щодо торговельних обмежень, які запроваджуються Росією.

Як повідомляв УНІАН, уряд України і Єврокомісія не мають наміру відкладати імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ратифікованої всіма країнами – членами Європейського Союзу. Складовою частиною документа є запровадження з 1 січня 2016 року зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відтермінування запровадження положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз запровадив односторонні преференції на експорт українських товарів. Водночас європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом.

Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності. Україна вже виступила із заявою, що на кожен крок Росії щодо українських товарів вона відповість «дзеркальними заходами».

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