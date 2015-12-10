Україна найближчим часом почне консультації в СОТ за другим позовом проти Росії

Україна найближчим часом почне консультації в рамках спору в Світовій організації про обмеження Росією експорту продовольства, повідомила журналістам торговий представник Наталія Микольська після засідання Ради експортерів у четвер.

"Ми відпрацьовуємо доказову базу з українськими виробниками, і я думаю, що найближчим часом ми вийдемо з документом, який стосується початку консультацій", - сказала вона.

При цьому Микольська відмовилася назвати можливу дату консультацій, пославшись на конфіденційність процедур СОТ.

Як повідомляв УНІАН, Україна готує новий позов до Світової організації торгівлі проти Росії про торгові обмеження щодо продовольчої продукції.

Наприкінці жовтня Україна подала позов до Світової організації торгівлі проти Росії про торгові обмеження щодо вагонів і стрілочних переводів вітчизняного виробництва. Позов став першим у загальному пакеті претензій, які готує Україна. Суть позову України в тому, що експорт українських вагонів і стрілочних переводів через торговельні обмеження, введені Росією, скоротився з 1,7 млрд дол. у 2013 році до 51 млн дол. за 7 місяців 2015 року.

Читайте такожПозов України проти Росії: СОТ винесе рішення, якщо за два місяці сторони не домовляться

Раніше Україна внесла на розгляд Комітету Світової організації торгівлі з технічних бар'єрів пропозицію проаналізувати введену Росією заборону на ввезення кондитерських виробів, молочної та сокової продукції, включаючи дитяче харчування, а також пиво українського походження.