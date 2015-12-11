Китай прогнув Росію: дозволив постачання зерна на дискримінаційних умовах

"Комерсанту" стали відомі подробиці меморандуму, що готується до підписання, про постачання зерна з Росії в Китай, ринок якого був практично закритий для російських імпортерів.

Китайська сторона погодилася приймати зерно лише з обмеженого числа російських регіонів і лише в мішках. Такі умови роблять експорт нерентабельним, відзначають експерти.

Читайте такожУкраїна і Китай будуть нарощувати вантажоперевезення в обхід РосіїПідсумковий документ про постачання країни підпишуть до кінця місяця. Вибір регіонів представник Россільгоспнагляду пояснив тим, що тільки в них Бюро продовольчої безпеки Китаю провело свої інспекції. Найближчим часом розширення регіонів постачання не заплановано, зазначили у відомстві. У протоколі зазначається, що експортоване в Китай зерно з метою запобігання розсипання зерна і попадання вологи повинно бути упаковано в мішки або перевозитися транспортними засобами, спеціально призначеними для зерна.

У минулому сезоні, за даними глави Зернового союзу Аркадія Злочевського, Росія поставила в Китай до 150 тис. тонн зерна (в основному соя з Амурської області), за результатами сезону поточного року обсяг експорту складе 300 тис. тонн. Після підписання меморандуму істотного приросту експорту Злочевський не очікує. Джерело в Мінсільгоспі, навпаки, розраховує, що сумарні обсяги постачання зерна в Китай у наступному сезоні можуть скласти 1 млн тонн зерна. "Хоча Китай в найближчій перспективі не стане для Росії ринком збуту, здатним замінити, наприклад, Туреччину (в цьому сезоні в Туреччину може бути поставлено близько 4 млн тонн пшениці — "Ъ")",— відзначає співрозмовник видання. Він припускає, що протягом декількох років, можливо, вдасться розширити географію експорту з Росії в Китай, однак у цьому випадку потрібно буде продумати, як зробити рентабельною логістику поставок зерна.

Аркадій Злочевський називає встановлені Китаєм умови дискримінаційними: "У всьому світі зерно перевозиться насипом. Росії ж пропонують возити в мішках, що робить такі поставки абсолютно нерентабельними. Подібних умов для інших експортерів Китай не виставляє".