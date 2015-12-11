Яценюк просить АМКУ перевірити ціни на продукти

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернеться до Антимонопольного комітету з проханням перевірити цінову ситуацію на ринку продуктів харчування.

Про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Я звернуся до Антимонопольного комітету з проханням перевірити цінову ситуацію на цьому ринку продуктів харчування - УНІАН)», - сказав він.

За словами прем'єра, АМКУ вже займається розслідуванням ситуації на ринках електроенергії та автомобільного пального.

При цьому Яценюк наголосив, що Антимонопольний комітет є незалежним органом, на який уряд не має жодного впливу.

«АМКУ - незалежний орган, ми не можемо йому наказувати», - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни в Україні в листопаді 2015 року порівняно з жовтнем виросли 2%. У річному вираженні (листопад 2015 року до листопада 2014 року) інфляція прискорилася до 46,6% із 46,4%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року (за січень-листопад) споживчі ціни в Україні зросли на 42,3%.

Національний банк України пояснює повернення до інфляції в листопаді після дефляції в жовтні сезонним підвищенням цін на продукти харчування.