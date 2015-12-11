Кабмін пропонує Раді підвищити акциз на алкоголь і пиво в 2 рази, на сигарети – на 40%

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді підвищити акциз на лікеро-горілчані вироби й пиво вдвічі - до 141,06 грн за 1 літр 100% спирту і 2,48 грн за 1 літр пива, йдеться в урядовому законопроекті №3630 «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулюванні економічної діяльності в Україні».

Законопроект передбачає також збільшення специфічної ставки акцизного податку на сигарети на 40%, до 318,26 грн за 1 тис. штук, і адвалорної – на 3 процентних пункти, до 15%.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що також буде змінено базу оподаткування для адвалорної ставки. Податок пропонується застосовувати до максимальної роздрібної ціни, включаючи ПДВ (на сьогодні ставка застосовується до бази без ПДВ). Зміна бази відповідає законодавству країн ЄС.

Крім того, законопроект передбачає поступове збільшення до 2020 року акцизу на алкогольні напої на 5% і на тютюнові вироби на 7%. Це збільшення пропонується застосовувати додатково до щорічної індексації ставок згідно з індексом споживчих цін.

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Як повідомляв УНІАН, за рахунок пропонованих змін наступного року Мінфін планує збільшити надходження до держбюджету від акцизного податку, які за підсумками цього року очікуються на рівні 60 млрд дол.

За словами голови асоціації «Укргорілка» Володимира Остап‘юка, в разі підвищення акцизу мінімальна ціна пляшки горілки 0,5 л становитиме 90 грн, а тризіркового коньяку – 150 грн. Експерт зазначив, що підвищення цін призведе до суттєвого зростання рівня тіньової економіки в алкогольній галузі.

Аналогічні прогнози озвучив директор Асоціації виноградарів і виноробів України (АВВУ) Сергій Михайлечко. За його словами, винороби побоюються, що акциз на столові вина в 1 коп. з пляшки, який зараз виконує функції захисту легального виробника, після підвищення в 5 разів у 2016 році може перетворитися на повноцінний інструмент оподаткування.