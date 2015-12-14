Агроекспорт в Росії складає всього 2% - Кабмін

Українські аграрії в 2015 році істотно диверсифікував ринки збуту своєї продукції та знизили аграрний експорт в Росію, що загрожує ввести продовольче ембарго на українську продукцію з 1 січня 2016 року, до 2% від загального обсягу агроекспорту країни.

Про це говориться у звіті уряду за 2015 рік, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

"Здійснена диверсифікація продовольчих ринків для подолання наслідків російського ембарго. Частина експорту в Росію зменшена до 2%. Додатково відкриті ринки 9 країн, у тому числі для більш ніж 80 підприємств м'ясо-молочної галузі", - йдеться у звіті уряду.

При цьому в уряді наголосили, що в 2015 році 238 агропідприємств різних секторів отримали дозвіл постачати свою продукцію на ринок Європейського Союзу.

Раніше глава Мінагропроду Олексій Павленко повідомив, що за підсумками 11 місяців поточного року обсяг експорту української агропродукції перевищив 13 мільярдів доларів. Цей показник є рекордним за всі роки незалежності України і становить більше 37% всього експорту країни. Україна експортує свою продукцію до 190 країн.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2016 року набуде чинності Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Сторони не мають наміру відкладати набуття чинності документа. У той же час Росія не раз заявляла про те, що введе ембарго на український експорт у відповідь на набуття чинності зони вільної торгівлі з ЄС. Загальний обсяг експорту всіх груп товарів до Росії оцінюється в 12% всього обсягу українського експорту. Україна оцінює торгові втрати від можливого ембарго 600 мільйонів доларів, і готує "дзеркальні" заходів щодо всіх російських товарів на українському ринку.