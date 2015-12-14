Уряд сподівається отримати 18 мільярдів від підвищення акцизів

Кабінет міністрів сподівається отримати 18,1 млрд грн від підвищення акцизів на алкогольні напої та тютюнові вироби в 2016 році.

Про це йдеться в пояснювальній записці до доопрацьованого урядового законопроекту №3000 «Про державний бюджет на 2016 рік».

Крім того, уряд має намір отримати від індексації ставок, виражених в абсолютних значеннях, орендної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, використання води, користування радіочастотним ресурсом, а також екологічного податку додаткові надходження в обсязі 1,4 млрд грн, від запровадження рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину – 1,5 млрд грн, від запровадження оподаткування грального бізнесу – 5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді підвищити акциз на лікеро-горілчані вироби та пиво в 2 рази – до 141,06 грн за 1 літр 100% спирту і 2,48 грн за 1 літр пива. Також пропонується збільшити специфічну ставку акцизного податку на сигарети на 40%, до 318,26 грн за 1 тис. штук, і адвалорну – на 3 процентних пункти, до 15%.

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За словами голови асоціації «Укргорілка» Володимира Остапюка, в разі підвищення акцизу мінімальна ціна пляшки горілки 0,5 л становитиме 90 грн, а тризіркового коньяку – 150 грн. Експерт зазначив, що підвищення цін призведе до суттєвого зростання рівня тіньової економіки в алкогольній галузі.