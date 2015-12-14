РФ після більш ніж річної перерви відновить постачання м'яса птиці до Євросоюзу
Поставки продукції з м'яса птиці з Росії були припинені більше року тому через спалах пташиного грипу.
Директорат Європейської комісії, який відповідає за безпеку харчової продукції, дозволив Росії відновити припинені більше року тому через спалах пташиного грипу поставки продукції з м'яса птиці, повідомляє Россільгоспнагляд, передає РИА Новости.
"Згідно з регламентом Європейської комісії № 789/2008 підприємствам Росії, зареєстрованим на право поставок м'ясної продукції в ЄС, дозволяється експорт м'яса птиці, яєць (тільки Б клас) та яйцепродуктів", — йдеться в повідомленні Россільгоспнагляду.
У відомстві зазначили, що до них надійшло звернення від директора директорату G (ветеринарні та міжнародні питання Генерального директорату Європейської комісії з охорони здоров'я та безпеки харчової продукції) Бернарда Ван Готема, в якому повідомляється, що РФ "успішно здійснила контроль за спалахами високопатогенного грипу птахів на своїй території і виконує всі вимоги, визначені Регламентом Європейської комісії № 789/2008".
Россільгоспнагляд уточнює, що 10 грудня Росія інформувала Європейську комісію про передачу ізолятів вірусу з первинних спалахів в референтну лабораторію ЄС щодо грипу птахів і про відновлення ветеринарної сертифікації продукції з м'яса птиці для експорту в ЄС.
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Крім цього, російські виробники тепер можуть експортувати продукти, "що складаються з, або містять м'ясо птиці і одомашненої дикої птиці, підданої "обробці А".