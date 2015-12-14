Ефективний менеджмент, продемонстрований Мінагрополітики, має бути продовжений, - депутат

Так прокоментувала річний звіт Кабміну народний депутат від фракції «Сомопоміч» Анна Романова.

«Аграрне відомство, яке у грудні минулого року за квотою нашої політичної сили очолив Олексій Павленко, постійно було в зоні особливої уваги фракції «Самопоміч». Ми ретельно аналізували задекларовані міністром на початку каденції плани та хід здійснення реформ. На сьогодні ми бачимо в аграрному секторі реальні зрушення», - повідомила Романова.

Вона додала, що кроки, які були здійснені Мінагрополітики в 2015 році у напрямі дерегуляції аграрного бізнесу, приватизаційних процесів та розширення євроінтеграційних перспектив вже принесли позитивні результати.

«Звісно, аграрні реформи здійснюються не так швидко як того, хотілося б. На те є низка об’єктивних причин. Це і негативний досвід корупційної діяльності колишнього міністра, що майже знищив довіру до міністерства з боку міжнародних партнерів. Павленко, не зважаючи на цей вал труднощів, відкрив український аграрний ринок для світу.

Більше того, є теперішні міністри, які не витримали навантаження і складнощів на шляху реформування економіки. І, напевно, найпростіший спосіб – скласти з себе відповідальні владні повноваження. Проте, на моє тверде переконання міністр аграрної політики Павленко та команда, яка прийшла з ним і на яку він має реальний управлінський вплив, за рік роботи впорались із поставленими завданнями. Впевнена, що ефективний менеджмент, який був продемонстрований управлінцями з Мінагрополітики, має бути продовжений і в подальшому, ротація у відомстві за таких умов може знову відкинути назад агросектор держави», - наголосила Романова.