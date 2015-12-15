У Абромавичуса розповіли, що буде з цінами до кінця року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує у грудні помірне підвищення цін, зумовлене підвищенням вартості продовольства і незначною напругою на валютному ринку.

Відповідний прогноз міститься в аналітичному звіті, опублікованому на сайті відомства.

Також у міністерстві відзначили, що основним ризиком підвищення інфляції до кінця року є відкладений попит, сформований завдяки заборгованості із заробітної плати в обсягу 1,97 млрд грн, а також високі інфляційні очікування.

При цьому повернення до інфляції в листопаді після дефляції в жовтні аналітики пояснили сезонним підвищенням цін на продукти харчування і комунальні послуги.

Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни в Україні в листопаді 2015 року порівняно з жовтнем зросли на 2%.

Зростання споживчих цін в Україні відновилося після їх падіння (дефляції) у жовтні порівняно з попереднім місяцем на 1,3%.

За інформацією Держстату, у річному вираженні (листопад 2015 року проти листопада 2014 року) інфляція прискорилася до 46,6% із 46,4%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-листопад, споживчі ціни в Україні зросли на 42,3%.