У Абромавичуса розповіли, що буде з цінами до кінця року
Мінекономрозвитку прогнозує помірне підвищення цін у грудні.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує у грудні помірне підвищення цін, зумовлене підвищенням вартості продовольства і незначною напругою на валютному ринку.
Відповідний прогноз міститься в аналітичному звіті, опублікованому на сайті відомства.
Також у міністерстві відзначили, що основним ризиком підвищення інфляції до кінця року є відкладений попит, сформований завдяки заборгованості із заробітної плати в обсягу 1,97 млрд грн, а також високі інфляційні очікування.
При цьому повернення до інфляції в листопаді після дефляції в жовтні аналітики пояснили сезонним підвищенням цін на продукти харчування і комунальні послуги.
Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни в Україні в листопаді 2015 року порівняно з жовтнем зросли на 2%.
Зростання споживчих цін в Україні відновилося після їх падіння (дефляції) у жовтні порівняно з попереднім місяцем на 1,3%.
За інформацією Держстату, у річному вираженні (листопад 2015 року проти листопада 2014 року) інфляція прискорилася до 46,6% із 46,4%, зафіксованих місяцем раніше.
З початку року, за січень-листопад, споживчі ціни в Україні зросли на 42,3%.