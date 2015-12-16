Кількість росіян, які не схвалюють продуктове ембарго, зросла вдвічі

Кількість росіян, які не схвалюють введення продуктового ембарго, за півтора року зросла вдвічі. Про це свідчать результати опитування ВЦВГД, передає «РИА Новости».

Коли контрсанкції тільки вводилися — у серпні 2014 року — їх схвалювали 84% росіян, у той час як до листопада їх кількість знизилася до 73%. У той же час кількість тих, хто не схвалює цей крок, зросла з 9 до 20%. При цьому 7% респондентів вагалися з відповіддю.

Також знизилася кількість тих, хто вважає, що продуктове ембарго виявилося продуктивною мірою, — у серпні 2014 року такої точки зору дотримувалися 80% опитаних, у той час як зараз — 63% росіян. Також з 9 до 23% зросла кількість тих, хто вважає, що вони принесли більше шкоди, ніж користі.

Нагадаємо, Росія в серпні 2014 року ввела продуктове ембарго на ряд продуктів з Європи як відповідь на європейські санкції. Під заборону потрапили свинина, м'ясо птиці, яловичина, молоко, фрукти, овочі і т. д. В червні 2015 року контрсанкці були продовжені ще на рік - до серпня 2016 року.

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У грудні 2015 року продуктове було введено ембарго щодо Туреччини. Під заборону з 1 січня 2016 року потрапляють турецькі помідори, огірки, цибулю та інші овочі і фрукти.