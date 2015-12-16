Депутат розповів про результати роботи голови Мінагропроду

Робота на зовнішніх ринках, запуск масштабної приватизації держпідприємств, кадрово-управлінська реформа - основні результати діяльності міністра аграрної політики і продовольства України Олексія Павленка за рік. Так прокоментував роботу Міністра Павленка за рік заступник голови фракції "Самопоміч" у Верховній Раді України Олег Лаврик інтернет-виданню "LATIFUNDIST", повідомляє сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Оцінюючи роботу Олексія Павленка за рік, можу з упевненістю сказати, що він багато працював в напрямку приватизації аграрних підприємств. У тому числі, за цей час було проведено велику кількість публічних конкурсів на керівні посади підприємств. Павленко є технократом, якому за рік роботи в уряді вдалося вибудувати ефективну систему управління персоналом і налагодити роботу галузі на зовнішніх ринках збуту. Адже основне завдання міністерства - забезпечення ринку збуту сільськогосподарської продукції", - підкреслив заступник голови фракції "Самопоміч".

Разом з тим, на думку Олега Лаврика, сьогодні Мінагрополітики має приділяти більше уваги розвитку малих та середніх господарств, а також розвитку галузей тваринництва та овочівництва.

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"Наразі спільно з міністром Олексієм Павленком опрацьовуємо питання щодо підтримки дрібного фермерства з тим, щоб цей напрям було закладено держбюджет на 2016 рік. Сподіваємось на позитивний результат у наступному році. Ми й надалі підтримуватимемо профільне міністерство у розвитку аграрної галузі, будемо його партнерами у здійсненні реформ", - наголосив Олег Лаврик.

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