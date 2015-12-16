Ринок Китаю увійшов до трійки найбільших для українських аграріїв

Ринок Китайської Народної Республіки увійшов до трійки найбільших для українських аграрних підприємств, повідомив в ході прес-конференції в уряді міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.

"Ми готові постачати продукцію до Китаю. Загальний китайський ринок вийшов у нас в ТОП-3 (найбільших ринків збуту – УНІАН). Ми бачимо збільшення реалізації в 3,5 рази і перспективи подальшого збільшення реалізації", – сказав Павленко.

При цьому він зазначив, що як таких квот для української продукції на китайському ринку немає, але питання постачання продукції – це питання переговорів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Китай ведуть активну підготовку до розширеного засідання міжурядової українсько-китайської комісії з питань соціально-економічного співробітництва на рівні віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка та віце-прем'єр-міністра Держради КНР Ма Кая. Спочатку засідання планувалося на вересень, однак сторони внесли корективи у процес підготовки і на поточний момент провели засідання трьох з семи підкомісій, які стосуються аграрної сфери, торгівлі і культурного співробітництва.

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Раніше Україна і Китай планували провести бізнес-форум у Києві, який мав стати майданчиком для встановлення прямих торговельних контактів між двома країнами. Форум, як очікується, стане ще одним важливим інвестиційним подією на рівні форумів в США і Німеччині.