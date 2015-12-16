Сільгосппродукція в Україні з початку року подорожчала на 54%

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-листопаді 2015 року зросли на 54% порівняно з аналогічним періодом 2014 року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, продукція рослинництва протягом звітного періоду подорожчала на 69%. Зокрема, вартість зернових культур зросла на 63,7%, соняшнику – у 2 раза, сої – в 1,6 рази, а ріпаку – в 1,8 рази. При цьому обсяг реалізації рослинницької продукції зріс на 2,8%.

Середні ціни на тваринницьку продукцію в країні протягом 11 місяців цього року зросли на 41%. Зокрема, худоба та птиця (у живій вазі) подорожчали на 39,1%, молоко – на 19,9%, яйця – на 70,9%.

Обсяг реалізації продукції тваринництва у січні-листопаді поточного року зменшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6%.

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Як повідомляв УНІАН,середні ціни реалізації сільгосппродукції в Україні протягом 11 місяців 2014 року зросли на 21,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року. Продукція рослинництва подорожчала на 23,9%, тваринництва – на 18,6%. Інформацію про середні ціни за весь 2014 рік Держстат не публікував.