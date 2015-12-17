Скасування спецрежиму оподаткування для аграріїв знищить товарне виробництво на селі, – нардеп

Скасування спеціального режиму оподаткування для аграріїв, яке пропонує Міністерство фінансів у змінах до Податкового кодексу, призведе до знищення аграрного виробництва.

Про це заявив народний депутат, член міжфракційного об'єднання УКРОП та політради «Українського об’єднання патріотів» Валентин Дідич на кількатисячному мітингу аграріїв та товаровиробників під стінами Верховної Ради.

«Цей спеціальний режим дозволяє нормально вести бізнес і малому, і середньому підприємцю. А уряд вносить законопроект, яким скасовує режим спецоподаткування. Його ухвалення призведе до того, що все село буде загнане в безвихідь: будуть банкрутства, товарні виробництва зачинятимуться, а люди опиняться на вулиці. Ухвалення законопроектів Мінфіну паралізує аграрний сектор», – зазначив народний депутат.

Він наголосив, що в коаліційній угоді, яку підписували всі фракції коаліції, передбачається збереження режиму спеціального оподаткування для аграріїв до 2018 року. «Аграрні товаровиробники – це локомотив української економіки. Україна – аграрна країна, яка повинна мати законодавство, яке дозволяло б аграріям нормально розвиватись і працювати», – заявив Дідич.

Нардеп також додав, що на мітинг під стіни Верховної Ради з Дніпропетровської області, яку він представляє в парламенті, приїхали 300 фермерів та понад 150 товаровиробників, які мають невеликі господарства.