Путін переживає, що російські товари будуть "викинуті" з українського ринку

Президент РФ Володимир Путін стурбований, що російські товари будуть "викинуті" з українського ринку після вступу з 1 січня 2016 року в силу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині створення зони вільної торгівлі.

Про це він сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання УНІАН.

За словами Путіна, РФ та Україна використовували старі технічні стандарти на продукцію, які "разом поступово змінювали".

"Україна в односторонньому порядку виходить з цього режиму і приєднується до всіх європейських правил. Там, наприклад, написано, що всі товари на українському ринку мають бути підпорядковані техстандартам і нормам регулювання ЄС, але наші товари наразі не відповідають цим вимогам", - сказав Путін.

"Значить, що ви викидаєте наші товари з цього ринку", - додав він.

Путін зазначив, що Україна може залишити техстандарти СНД і Євросоюзу.

"Тобто, вона не зобов'язана, а має право, тобто, буде вона це робити чи не буде - не зрозуміло. Для цього може бути створена підкомісія, а може і не бути створена, а від нас вимагають, щоб Росія залишила всі преференції. Так не робиться", - сказав президент РФ.

За його словами, від Росії вимагають прийняти зобов'язання привести у відповідність з нормами ЄС митні стандарти СНД, що не реально зробити, так суперечку між РФ, Білоруссю і Казахстаном йшов роками. Путін заявив, що це зробити неможливо.

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За його словами, також вимагають від РФ перейти на фітосанітарні норми ЄС, але з російською стороною переговори ніхто не вів.

"З якого дива? Може ми і за, але це вимагає часу і капіталовкладень. Мова йде про десятки, сотні мільярдів доларів, і час потрібно. Мені в Парижі сказали: наші стандарти (ЄС) краще, може вам краще перейти на наші стандарти. Так, це правда, і ми хочемо, але гроші потрібні, потрібні інвестиції, а нам ще перекрили зовнішнє фінансування", - зазначив Путін.