Аграрії під Верховною радою вимагають зупинити економічний геноцид українців

Під стінами парламенту триває масовий мітинг противників змін в Податковий кодекс, який об'єднав сільгоспвиробників, селян і фермерів з усіх куточків України.

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Аграріїв прийшли підтримати медики, освітяни, підприємці та представники профспілок.

Пропоновані урядом зміни до податкового кодексу, а саме скасування спеціального режиму ПДВ і спрощеної системи оподаткування призведе до знищення мільйонів робочих місць, різкого зростання цін на основні продукти харчування, соціального та економічного хаосу в країні.

Про це виступаючи зі сцени заявив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик. Усі пропоновані урядом зміни є критичними для економіки і простих людей.

“Це критичні зміни. Вихід з кризи може бути лише один — це стимулювання виробництва і підриємництва. Спеціальний режим ПДВ — це не пільга і не заробіток сільгоспвиробника. Це лише можливість закумулювати кошти і спрямувати їх у виробництво. Це спосіб залишатися конкуретноздатним і зберігати доступні ціни на продукти харчування для людей”, - сказав Віталій Скоцик.

Політик підкреслив, що якщо уряд й далі бездумно реалізовуватиме пропозиції іноземних міністрів, то Україну знищать.

“Ці закони призведуть до підвищення ціни на продукти харчування щонайменше на 45 %. Відбудеться знецінення національної валюти на 50 %. Що ми маємо? Зростають ціни, а люди бідніють. Що нам пропонує уряд взамін? Шоу, де депутат за щось ловить прем’єра, а міністр плюскається водою. Немає звіту. Немає конструктивних пропозицій”, - підкреслив лідер аграріїв.

Голова Аграрної партії України наголосив, що самі селяни і виробники єдині у потребі стабільного розвитку, але вони не можуть терпіти коли їх просто знищують.

“Селяни дуже терплячі. Це люди праці. Але що їм робити, якщо вже з першого січня кожному приватному підприємцю доведеться шукати бухгалтера, бо скасовується спрощена система оподаткування. Саме це сьогодні об’єднало всіх від малого до великого. Ці люди готові допомагати проводити цивілізовану податкову реформу. Замість діалогу ми бачимо лише політичні шоу”, - наголосив Віталій Скоцик.

Лідер аграріїв зауважив, що усі виробники, прості люди розпочнуть загальноукраїнський страйк, якщо уряд залишиться глухим.

“Були попереджувальні акції. На них не звертали уваги. Сьогодні у нас немає іншого виходу, як діяти потужно, щоб захистити усіх українців і всю Україну від знищення”- зазначив Віталій Скоцик.

Заступник голови Аграрної партії України, голова Аграрного союзу України, Геннадій Новіков повідомив про напрацювання аграріїв у податковому законодавстві, які взагалі не були враховані.

“Аграрії готові взяти участь у податкових реформах. Ми маємо пропозиції щодо єдиного податку з гектара. Це простий і зрозумілий механізм оподаткування, який фактично знищить корупцію у цій сфері. Разом з тим, аграрії проти знищення національного виробника, яке відбудеться, якщо приймуть закон про скасування спецрежиму ПДВ, котре дозволяло аграріям досі накопичувати ресурси і спрямовувати їх у розвиток виробництва”, - сказав Геннадій Новіков.

Голова Асоціації фермерів і землевласників Іван Томич виступаючи зі сцени наголосив, що саме аграрії є силою, яка здатна брати на себе відповідальність за ситуацію в країні.

“Сьогодні село і місто разом. Пропоновані урядові зміни підривають продовольчу стабільність. Аграрії є тією силою, яка здатна брати на себе відповідальність і не допустить знищення України”, - сказав Іван Томич.

Мітингувальники привезли під стіни Верховної Ради голови великої рогатої худоби для того, щоб депутати могли зрозуміти, побачивши наочно, до чого доведуть країну дії уряду та прийняття податкових змін, які у ці хвилини розглядають парламентарі.