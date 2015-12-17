Аграрії захистили інтереси підприємців-спрощенців

Таке рішення сьогодні під тиском вулиці прийняли у Верховній Раді.

«Це справжня перемога аграріїв», - заявив лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик на мітингу.

"Сьогодні під стіни парламенту приїхали люди з усієї України. Це люди, які працюють на землі і годують Україну. Верховна Рада на цей раз їх почула. Це справжня перемога аграріїв. Ми домоглися збереження спеціального режиму ПДВ та спрощеної системи оподаткування. Ми маємо консолідовану позицію і будемо контролювати парламент і уряд", - сказав Скоцик.

Він також висловив здивування, чому з парламентської аграрної групи, яка представлена 42 народними депутатами, до людей вийшло тільки троє.

"Це Леонід Козаченко, Олександр Бакуменко, які є членами Аграрної партії, а також Микола Кучер. Чиї інтереси представляють решта 39 "аграрні депутати" незрозуміло", - зазначив Скоцик.

Нагадаємо, сьогодні під стінами Верховної Ради відбувся мітинг, організований профільними аграрними асоціаціями і Аграрною партією України.

Голова страйкового комітету, заступник голови Аграрної партії України Денис Марчук підкреслив, що вдалося уникнути економічного і соціального колапсу.

"Важко уявити, що б ми отримали, якби народні депутати пішли на поводу у уряду. Ми втратили б тваринництво. Національна валюта знецінилася б щонайменше на 50%. Понад 100 тисяч українців залишилися б без роботи, а більшість населення виявилося за межею бідності, тому що ціни виросли мінімум на 45%", - сказав Денис Марчук.

Аграріїв підтримали підприємці, медики, лікарі та незалежні профспілки. Вимогою мітингуючих було недопущення прийняття змін у податкове законодавство, зокрема скасування спеціального режиму ПДВ та спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2016 року, оскільки такі зміни, на думку учасників мітингу, призвели до різкого падіння виробництва, масового безробіття і стрімкого подорожчання основних продуктів харчування.